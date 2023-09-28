مقرين: محاصرة 6 عناصر اجرامية خطيرة

تمكنت الفرقة 7 التابعة لإدارة شرطة النجدة من خلال التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام و ظاهرة النشل مساء اليوم من محاصرة 6 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، التدليس، العنف الشديد.



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.



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