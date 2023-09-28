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مقرين: محاصرة 6 عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 20:24 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تمكنت الفرقة 7 التابعة لإدارة شرطة النجدة من خلال التصدي للمظاهر المخلة بالأمن العام و ظاهرة النشل مساء اليوم من محاصرة 6 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، التدليس، العنف الشديد.

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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