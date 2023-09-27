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وزير الإقتصاد يجتمع برئيس الجمعية اليابانية للاقتصاد والتنمية في افريقيا.( AFRECO)

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 11:04 قراءة: 1 د, 9 ث
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بعد ظهر امس ب Tetsuro Yano رئيس الجمعية اليابانية للإقتصاد والتنمية في افريقيا الذي كان مرفوقا بسفير اليابان في تونس Osuga Takeshi و مدير مجموعة G CUBE اليابانية المتخصصة في إنتاج الكواشف البيولوجية للتشخيص السريع و عدد من مسؤولي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وبيّن Tetsuro Yano ان هذه الزيارة إلى تونس تأتي بمناسبة انطلاق المشروع التونسي الياباني NIPPOMED المتمثل في مخبر لإنتاج الكواشف السريعة للحمل الذي سيتم توجيه إنتاجه إلى السوق الداخلية و بعض الأسواق الخارجية من ذلك السوق الأفريقية، مبرزا أن هذا المشروع يعد احد ثمار ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD8، وهو مشروع يعتمد في إنتاجه على أحدث التكنولوجيات على المستوى العالمي في مجال الصناعات الصيدلانية، مشيرا إلى توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الشراكة بين البلدين في عديد القطاعات الواعدة.

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من جانبه أكد سمير سعيّد على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها، مبرزا الحرص على مزيد تعزيزها وتوسيع مجالاتها من خلال بناء شراكات ثنائية او ثلاثية في اتجاه البلدان الأفريقية خاصة في القطاعات التي اكتسب فيها البلدان خبرة ونجاحات هامة كقطاع الصناعات الدوائية.

واشار الوزير في ذات السياق إلى الإمكانيات المتاحة لارساء شراكة وتعاون مثمر في مجالات، البحث والتجديد والبيوتكنولوجيا و ذلك من خلال ربط الصلة بين الجامعات والأقطاب التكنولوجية ومراكز البحوث المتخصصة في البلدين، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضرورية للشركات اليابانية ، سواء الراغبة في الاستثمار في تونس او في توسيع انشطها نحو الأسواق المجاورة.


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