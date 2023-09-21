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هيكل المكي: أحب الرئيس قيس سعيد في الله وندعوه الي تجميع الوطنيين الصادقين وتعيين حكومة جديدة

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 12:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
جدد الخميس 21 سبتمبر، القيادي بحركة الشعب هيكل المكي تأكيده على حبّه للرئيس قيس سعيد وقال "نعم أنا أحبّه في الله كما أحب كل الوطنيين الصادقين ونحن معه ونسانده".

ودعا مجددا هيكل المكي رئيس الجمهورية الي جمع مسانديه الداعمين لمسار 25 جويلية وترأس كتلة تاريخية حقيقية تجمع كل الوطنيين الذين يؤمنون بالمسار وبضرورة القطع مع منظومة الاخوان.
وبخصوص الحكومة اعتبر هيكل المكي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بتعيين الحشاني خلفا لبودن لم يغير شيئا داعيا مرة أخرى الي تعيين حكومة جديدة تملك برنامجا وحاملة لمشروع.
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الفيديو د5 و30ث


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