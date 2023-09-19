نجيب الدزيري: الّي قاعدين يحطوا في العصا في العجلة ويقولوا البلاد اتخذت وماشية للدمار كلهم صهاينة

أكد الثلاثاء 19 سبتمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري تبنّيه التام لتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص ما أسماه تغلغل الحركة الصهيونية.
وقال الدزيري ان الحركة الصهيونية اخترقت كل شيء بما في ذلك الاعلام والمنظمات وغيرها وتابع قائلا " الّي قاعدين يحطوا في العصا في العجلة ويقولوا البلاد اتخذت وماشية للدمار كلهم صهاينة".
يذكر ان الرئيس قيس سعيد وخلال استقباله امس الاثنين رئيس الحكومة وعددا من الوزراء ارجع تسمية الاعصار الذي ضرب ليبيا ب"دانيال" الي تغلغل الحركة الصهيونية.
وقال الدزيري ان الحركة الصهيونية اخترقت كل شيء بما في ذلك الاعلام والمنظمات وغيرها وتابع قائلا " الّي قاعدين يحطوا في العصا في العجلة ويقولوا البلاد اتخذت وماشية للدمار كلهم صهاينة".
يذكر ان الرئيس قيس سعيد وخلال استقباله امس الاثنين رئيس الحكومة وعددا من الوزراء ارجع تسمية الاعصار الذي ضرب ليبيا ب"دانيال" الي تغلغل الحركة الصهيونية.
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