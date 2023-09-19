سنية الدهماني: " اشعر بالاسى مرة اخرى على حال عواطف الدالي بعد تصريحات الرئيس"

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انها تشعر بالأسف مرة اخرى لحال رئيسة المديرة العامة للتلفزة الوطنية عواطف الدالي بعد تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضافت " بعد الوضع الذي ظهرت عليه عند لقائها بالرئيس قبل اشهر اليوم يعيد سعيد انتقاد التلفزة الوطنية وخاصة قسم الاخبار".

وتابعت " الحديث عن غلاء الأسعار امر واقع لا يمكن تجاهله لان الشعب التونسي يعتبره معاناة يومية".





وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال مساء يوم الإثنين، خلال إجتماعه مع كل من رئيس الحكومة وزير الداخلية ووزيرة العدل ان نشرة قناة الوطنية بدات بغلاء الأسعار بمناسبة العودة المدرسية ثم تطرقت لموضوع رياض الأطفال ثم بعض الأخبار العالمية والنشرة الجوية وكأن العمليات الامنية والعسكرية ليست في تونس.وأفاد رئيس الدولة أن العمل الذي تقوم القوات الامنية والعسكرية هذه الأيام غير مسبوق، حيث تمكنت من تفكيك عصابات الاتجار بالبشر والاتجار باعضاء البشر، لافتا الى أنه لا وجود لذلك في القناة الوطنية لا الأولى ولا الثانية، وفق تعبيره.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "وسائل الإعلام تتعمد التعتيم على هذه الحملات الأمنية ويركزون فقط على بعض الوقفات الإحتجابجة التي لا يتعدى عدد المشاركين فيها العشرات".ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التركيز على الحقيقة والحقائق كلها ولا ان يتم الانتقاء بهذا الشكل غير المقبول، وفق تعبيره.