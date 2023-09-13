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وزير الفلاحة يعقد جلسة عمل مع ممثلي البنك المركزي والبنك الوطني الفلاحي

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أشرف يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على جلسة عمل مع وفد من البنك الوطني الفلاحي برئاسة أحمد بن مولاهم المدير العام بالنيابة المكلف بتسيير البنك وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة الماليّة وبحضور الإطارات العليا بكل من ديوان الحبوب وديوان الأراضي الدّوليّة.
وخلال الجلسة تمّ تقديم عرض من قبل ديوان الحبوب حول علاقته الماليّة مع البنك الوطني الفلاحي.
كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الآليات المتاحة لتدعيم المساندة الماليّة الضروريّة لتطوير القطاع خاصة فيما يتعلّق بمنظومة الحبوب وكيفيّة تطوير العلاقات الماليّة مع كل من ديوان الحبوب وديوان الأراضي الدّوليّة.
وبعد النّقاش تمّ الاتفاق على:
...

- ابرام اتفاقية تشاركيّة مع البنك الوطني الفلاحي لتوفير التمويلات اللازمة لديوان الأراضي الدّوليّة بهدف دعم مساهمته في التّرفيع من إنتاج القمح الصّلب من خلال تخصيص 50 ألف هكتار للحبوب بالمركّبات،
- عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع البنوك المعنية لتحديد خطة عمل تساهم في تطويرعمل ديوان الحبوب.


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