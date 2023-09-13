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المرسى: براكاج دموي بسكين لتاكيسيت وسلبه امواله وسيارته

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تمكن أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى واعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية من إيقاف منحرف حديث الخروج من السجن نفذ براكاج دموي لتاكسيست بسكين وافتك منه امواله وسيارته.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر تعرّض سائق سيارة أجرة تاكسي إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة بجهة المرسى وافتكاك سيارة الأجرة خاصته (تم العثور عليها لاحقا) والفرار إلى وجهة غير معلومة.

...

بإنطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى واعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية بإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية حسب الأوصاف التي أدلى بها المتضرر، أمكن حصر الشبهة في أحد الأنفار من متساكني الجهة وهو حديث الخروج من السجن.

بالتنسيق مع النيابة العمومية تم التحوّل إلى منزل المعني والقبض عليه، بعرضه على المتضرر تعرّف عليه من الوهلة الأولى مؤكدا أنه قام بالصعود على متن سيارته كحريف بالمقاعد الخلفية وتهديده بواسطة آلة حادة والإعتداء عليه بواسطتها وسرقة مبلغ مالي قدره 80 دينار وهاتفه الجوال ثم عمد إلى الفرار على متن سيارته الخاصة.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه.


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