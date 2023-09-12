ارتكبت اكثر من 15 جريمة عصابة المرسى في قبضة الامن

اطاح اول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بعصابة اجرامية تخصصت سرقة السيارات الفخمة بضاحية المرسى وقرطاج وسيدي بوسعيد.



ووفق ما توفر من معطيات فان منطلق الابحاث في القضية كان على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى و مركزي الأمن الوطني بالمرسى الغربية والشرقية مفادها تسوّغ نفر غريب عن الجهة منزل بجهة البحر الأزرق يعمد إلى مغادرته ليلا حاملا حقيبة يدوية إلى وجهة غير معلومة مع تواتر عمليات سرقة لعدد من السيارات بالجهة.





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بإنطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بإجراء جملة من التحريات أمكن التعريف بهوية المعني الذي تبيّن وأنه محل 9 مناشير تفتيش ويعمد في كل مرة إلى تغيير مقر إقامته شهريا بغاية التضليل.



بالتنسيق مع النيابة العمومية، تم التحوّل إلى مقر سكناه والقبض عليه، بتفتيش المنزل عُثر على أدوات يستعملها المعني لتهشيم وخلع السيارات (قفازات، Torche، سكين، قطعة حديدية) إضافة إلى كمية من المسروق (هواتف جوالة، آلات تصوير، نظارات شمسية، ساعات يدوية، أحذية رياضية، حافظة أوراق، قوارير عطر من النوع الفاخر..).



بالتحري مع ذي الشبهة اعترف وأنه يعمد إلى سرقة السيارات من داخلها فجرا مستهدفا الأحياء الراقية رفقة نفر آخر (تم القبض عليه لاحقا) وقد تبين ضلوعه في 15 قضية سرقة مماثلة.







باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "تكوين وفاق إجرامي قصد الإعتداء على الممتلكات والسرقة والمشاركة في ذلك"

