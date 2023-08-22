سعيدان: افراغ باخرة أصبح حدثا وطنيا وتونس مطالبة باستيراد 100% من حاجياتها من الحبوب بقيمة 4000 مليار‎

وأشار سعيدان الي ان صابة الحبوب لهذه السنة بلغت 2.7 مليون قنطار وان ذلك يعنى ان تونس مطالبة باستيراد 100 بالمائة من حاجياتها من الحبوب بالنسبة لل12 شهرا القادمة والتي تساوي 34 مليون قنطار وقيمتها 4000 مليار.وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أدّى ليوم الاثنين زيارة تفقد إلى الميناء التّجاري برادس بحضور الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب.واكب الوزير والوفد المرافق له سير عمل تفريغ باخرة محمّلة بالقمح اللين بالميناء وعملية خزنها كما اطّلع على كيفية سير العمل بمخبر تعيير الحبوب التابع للديوان بالميناء.كما عاين وفق بلاغ صادر عن الوزارة، سير عمل جميع المرافق التابعة لديوان الحبوب بالميناء والوقوف على الاشكاليات المطروحة المتعلّقة بالخدمات اللّوجستية، واستمع لمشاغل العاملين.وحث الوزير بالمناسبة، جميع العاملين بالميناء على مزيد البذل والعطاء في ظل الوضع الصعب الذي تمر به تونس جراء التغيرات المناخيّة والنقص الحاصل في انتاج الحبوب، كما دعاهم إلى الحفاظ على كل حبة قمح يتم توريدها حفاظا على أمنتونس الغذائي وعلى المالية العمومية على حد السواء.