وزير الفلاحة يواكب سير عمل تفريغ باخرة محمّلة بالقمح اللين بالميناء التّجاري برادس

كما عاين وفق بلاغ صادر عن الوزارة، سير عمل جميع المرافق التابعة لديوان الحبوب بالميناء والوقوف على الاشكاليات المطروحة المتعلّقة بالخدمات اللّوجستية، واستمع لمشاغل العاملين.وحث الوزير بالمناسبة، جميع العاملين بالميناء على مزيد البذل والعطاء في ظل الوضع الصعب الذي تمر به تونس جراء التغيرات المناخيّة والنقص الحاصل في انتاج الحبوب، كما دعاهم إلى الحفاظ على كل حبة قمح يتم توريدها حفاظا على أمنتونس الغذائي وعلى المالية العمومية على حد السواء.وأوصى الوزير القائمين على الدّيوان بالتّسريع في عمّليات افراغ البواخر والعمل على تهيئة المخازن والرّفع من طاقة استيعابها ومزيد الاعتناء بفضاءات العمل بالميناء شكلا ومضمونا.وتبعا للزّيارة، أشرف الوزير على جلسة عمل عقدت بمقر ديوان الحبوب، بحضور الإطارات العليا العاملين به، حيث شدّد على التسريع في برنامج رقمنة قطاع الحبوب لمزيد إرساء الشفافية وتسهيل عمليات المتابعةكما أوصى بوضع مخطط عمل بصفة استعجالية يضبط أولويات المرحلة وذلك طبقا لتواريخ محدّدة، كما دعاهم إلى توظيف الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التي تعنى بالقطاع ومزيد حوكمتها خدمة لتطوير القطاع، كما شدّد على تدعيم العمل الميداني والتفقدّي بالجهات.