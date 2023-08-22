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ريان حمزاوي يدخل في إضراب جوع

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 08:48 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قالت سامية بن محمد محامية ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل في الزهراء في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" ان موكلها دخل في إضراب جوع مضيفة " موكلي دفع دفعا في الملف".
وأضافت " هنالك العديد من الأشخاص متورطون في الملف الذي يهم التامر على امن الدولة".
وتابعت " ريان يشعر بالظلم لان اسمه وضع في الملف دون اتهام حقيقي له".

...


وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أجلت يوم الخميس الماضي النظر في مطلب الافراج عن إلى جلسة يوم 31 أوت الجاري.
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محامية ريان الحمزاوي: موكلي في خلافات مع نادية عكاشة ولم يتواصل معها للتآمر على الأمن القومي ...

وذلك بخصوص القضية التي تتعلق بما يعرف بـ'' التآمر على أمن الدولة'' وحمل السكان على التباغض وقتل بعضهم البعض وجملة من الجرائم ذات الصبغة الارهابية''.


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