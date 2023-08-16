محسن حسن: عندما كنت وزيرا ''كنا نجيبو الحبوب بالكلمة''

أكد الخبير في الاقتصاد محسن حسن أنه في فترة توليه لمنصب وزير للتجارة لم يكن هناك مشاكل في التزويد بكل المواد المستوردة

حيث تم في بعض الأحيان الإستيراد وفق اتفاقات شفاهية ليتم في وقت لاحق إستكمال إجراءات الخلاص قائلا ''كنا نجيبو الحبوب أحيانا بالكلمة'' مشيرا إلى أن تراجع الترقيم السيادي لتونس والوضعية المالية الصعبة جعلت من المزودين يحتاطون و يشترطون الخلاص قبل عملية بيع الحبوب وفق قوله



وأكد محسن حسن خلال حضوره ببرنامج صباح الديوان على ديوان أف أم أن مشكل الحبوب في تونس يعود أساسا إلى عدم تحويل الدولة لمبلغ 2.45 مليار دينار لفائدة ديوان الحبوب بعنوان الدعم وهو ما تسبب في ضعف الإمكانيات المالية للديوان و عدم قدرته شراء الحبوب من الخارج بالإضافة إلى إرتفاع الأسعار على المستوى العالمي جراء الحرب الروسية الأوكرانية.



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