حي هلال :محاصرة مجرم خطير ارتكب 21 جريمة ومحكوم بالسجن

تمكن أعوان مركز الاستمرار بالتنسيق مع بقية أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالسيجومي في ساعة متأخرة من الليل، من الإطاحة بعنصر اجرامي خطير محل 21 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "السرقة، بيع الخمر خلسة، إهمال شؤون قاصر، تكوين وفاق إجرامي، السلب، التجمهر بالطريق العام، السرقة الموصوفة، العنف الشديد، سرقة سيارة والإضرار بها..." ومحكوم لمدّة 04 سنوات سجن من أجل "العنف الشديد".

باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به.

