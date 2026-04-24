وزير التشغيل يؤكد على ضرورة إرساء مقاربات عمل متجددة واتحخاذ قرارات جريئة في كل الملفات

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال جلسة العمل التي انتظمت أمس الخميس بمقر الوزارة لمتابعة المشاريع والبرامج المُنجزة بالوزارة وبالهياكل تحت الاشراف على ضرورة إرساء مقاربات عمل متجدّدة واتخاذ قرارت جريئة في كل الملفات وتكريس البعد الاجتماعي بالتوازي مع الاقتصادي في مختلف الآليات والبرامج.وشدد رياض شود بهذه المناسبة على أنّ قطاع التشغيل والتكوين المهني يحتاج اليوم إلى مزيد التّحديث والتّطوير حتى يضطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.وأضاف ان الوزارة تولت صياغة وتنفيذ بعض المشاريع في مجال التحول الرقمي على غرار إطلاق النظام المعلوماتي SIGAF للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص في مرحلته الأولى، وإرساء منظومة يقظة وإستشراف لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية، تهدف إلى هيكلة وتوحيد المعطيات حول سوق الشغل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد لوحات قيادة للمساعدة على اتخاذ القرارات.كما قامت بإطلاق المدونة التونسية للمهن والكفاءات وهي أداة مرجعية لرسم خارطة وطنية للمهن والاختصاصات والكفايات المطلوبة وطنيا ودوليا، ورقمنة خدمة المصادقة على شهادات التكوين المهني، ورقمنة مسار الحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية، والانطلاق في عملية التسجيل والخلاص بمراكز التكوين المهني.وبخصوص تطوير المناهج والمقاربات البيداغوجية لتحسين جودة التكوين، أعلن الوزير عن الشروع في تنفيذ برنامج ترشيد الاختصاصات التكوينية من خلال اعتماد هندسة خصوصية تعتمد على جذع مشترك قطاعي للتكوين وإدراج الكفاءات اللينة ضمن برامج التكوين والحقائب البيداغوجية وإدماجها ضمن مواصفات التكوين، الى جانب تركيز مخابر للذكاء الاصطناعي لفائدة المكوّنين والمتكونين بمراكز التكوين المهني تمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال محاكاة الواقع المهني والتقني، وإحداث مخبر لدعم ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر والدائري بعدد من مراكز التكوين المهني.