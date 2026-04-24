Babnet   Latest update 10:50 Tunis

وزير التشغيل يؤكد على ضرورة إرساء مقاربات عمل متجددة واتحخاذ قرارات جريئة في كل الملفات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69eb3593a7ec24.08381816_ifoemlnpgjhkq.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 10:17
      
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد خلال جلسة العمل التي انتظمت أمس الخميس بمقر الوزارة لمتابعة المشاريع والبرامج المُنجزة بالوزارة وبالهياكل تحت الاشراف على ضرورة إرساء مقاربات عمل متجدّدة واتخاذ قرارت جريئة في كل الملفات وتكريس البعد الاجتماعي بالتوازي مع الاقتصادي في مختلف الآليات والبرامج.

وشدد رياض شود بهذه المناسبة على أنّ قطاع التشغيل والتكوين المهني يحتاج اليوم إلى مزيد التّحديث والتّطوير حتى يضطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل على صفحتها على فيسبوك.


وأضاف ان الوزارة تولت صياغة وتنفيذ بعض المشاريع في مجال التحول الرقمي على غرار إطلاق النظام المعلوماتي SIGAF للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص في مرحلته الأولى، وإرساء منظومة يقظة وإستشراف لحاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية، تهدف إلى هيكلة وتوحيد المعطيات حول سوق الشغل وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد لوحات قيادة للمساعدة على اتخاذ القرارات.


كما قامت بإطلاق المدونة التونسية للمهن والكفاءات وهي أداة مرجعية لرسم خارطة وطنية للمهن والاختصاصات والكفايات المطلوبة وطنيا ودوليا، ورقمنة خدمة المصادقة على شهادات التكوين المهني، ورقمنة مسار الحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية، والانطلاق في عملية التسجيل والخلاص بمراكز التكوين المهني.

وبخصوص تطوير المناهج والمقاربات البيداغوجية لتحسين جودة التكوين، أعلن الوزير عن الشروع في تنفيذ برنامج ترشيد الاختصاصات التكوينية من خلال اعتماد هندسة خصوصية تعتمد على جذع مشترك قطاعي للتكوين وإدراج الكفاءات اللينة ضمن برامج التكوين والحقائب البيداغوجية وإدماجها ضمن مواصفات التكوين، الى جانب تركيز مخابر للذكاء الاصطناعي لفائدة المكوّنين والمتكونين بمراكز التكوين المهني تمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال محاكاة الواقع المهني والتقني، وإحداث مخبر لدعم ريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر والدائري بعدد من مراكز التكوين المهني.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328013

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
23°-12
26°-14
27°-16
26°-15
  • Avoirs en devises 25151,7
  • (23/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,41135 DT
  • (23/04)
  • 1 $ = 2,87769 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>