الوزير الأول الأسبق رشيد صفر في ذمة الله

انتقل إلى جوار ربه مساء يوم الخميس 20 جويلية 2023 الوزير الأول الأسبق رشيد صفر عن عمر ناهزت 89 سنة.





ينطلق موكب الدفن من منزل صفر الكائن بنهج جان روس المهدية و تقام صلاة الجنازة إثر صلاة الجمعة على الساعة الرابعة بالجامع الكبير بالمهدية



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