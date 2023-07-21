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الوزير الأول الأسبق رشيد صفر في ذمة الله

Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 - 06:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتقل إلى جوار ربه مساء يوم الخميس 20 جويلية 2023 الوزير الأول الأسبق رشيد صفر عن عمر ناهزت 89 سنة.


ينطلق موكب الدفن من منزل صفر الكائن بنهج جان روس المهدية و تقام صلاة الجنازة إثر صلاة الجمعة على الساعة الرابعة بالجامع الكبير بالمهدية
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رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان



صفر خريج كلية الحقوق والمدرسة الوطنية للأداءات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد بباريس وكلية السربون سنتي 1958 و1959.

تحمل حقائب وزير للصناعة (1977-1979) والدفاع الوطني (1979-1980) ثم للصحة (1983-1980) ثم الاقتصاد (1986) قبل أن يكلفه الرئيس الراحل الحبيب بالوزارة الأولى من جويلية 1986 الي أكتوبر 1987.

كما عين سنة 2005 عضوا بمجلس المستشارين قبل أن يقدم استقالته من هذه المؤسسة يوم 1 فيفري 2011 تضامنا مع الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين بن علي في 14 جانفي 2011.


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