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محمد الجبالي يتهم سمير الوافي بالاستيلاء على تبرعات لبناء جامع والاخير يقرر مقاضاته

Publié le Samedi 15 Juillet 2023 - 22:35 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اعلن السبت 15 جويلية، الاعلامي سمير الوافي، انه سيقوم بوم الاثنين المقبل بمقاضاة الفنان محمد الجبالي بسبب اتهامه له بالاستيلاء على تبرعات لبناء جامع.

وقال الوافي "سأرفع يوم الاثنين قضية ضد هذا الفاشل إلى الأبد ليخرس ويدفع ثمن كذبه أو يقدم الدليل على إدعائه...فهو فاشل حتى في الدفاع عن نفسه...".

...

وتساءل مستنكرا "هناك أتعس وأفشل وأغبى من فنان تنقد أغنيته السخيفة الراكبة على الأحداث و " العتبة " على أنس جابر...فيرد عليك بذكر تبرعات جامع حضر في تدشينه زميله جلول الجلاصي ربي يشفيه وساعد في جمع التبرعات له !!!؟؟".
يذكر ان الجبالي كان أصدر اغنية مساندة لأنس جابر قبل ان تنهزم في نهائي بطولة ويمبلدون وهو ما دفع سمير الوافي الي السخرية من أغنية الجبالي والاشارة الي انها السبب في الخسارة ليرد الجبالي باتهام سمير الوافي بسرقة تبرعات لبناء جامع.


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