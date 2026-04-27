معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين ليوم الثلاثاء
في إطار فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2026، يُنظَّم يوم الثلاثاء 28 أفريل برنامج متنوع موجّه للأطفال واليافعين، يجمع بين العروض المسرحية والورشات التفاعلية والأنشطة الثقافية.
فضاء المسرح* 11:00: عرض مسرحي – المدرسة الإعدادية بشطرانة
* 14:00: عرض مسرحي – المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
فضاء ألعاب الفيديو* 10:30: ورشة في ألعاب الفيديو – الاتحاد التونسي للرياضات الإلكترونية
* 12:00: عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
* 14:00: ورشة في ألعاب الفيديو
فضاء السينما (كامل اليوم) المجيرة والري* – إخراج أنيس العبسي (2019)
يسار يمين* – إخراج مطيع الدريدي (2019)
Il était une fois* – إخراج زهير محجوب (2019)
خلّينا هكّا خير* – إخراج مهدي البرصاوي (2016)
حجرلاند* – إخراج سامي فعور
Le livre magique* – إخراج عبد العزيز الحفضاوي (2017)
فضاء المكتبة* 10:00: توظيف الذكاء الاصطناعي في استعادة مكانة الخط العربي – المكتبة الجهوية ببنزرت
* 11:00: قراءات شعرية – المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
* 13:00: ورشة في الخط العربي – المكتبة الجهوية ببنزرت
* 14:30: ورشة في صناعة القصة الرقمية – المكتبة الجهوية ببنزرت
فضاء المبادرات والإبداعات* 10:00: ورشة الابتكارات العلمية والتكنولوجية – المدرسة الإعدادية بشطرانة
المرسم الصغير* 10:00: ورشة “على خطى الحكايات الخيالية” – البيت الروسي التونسي
* 14:00: ورشة في فن القولبة – المعهد الوطني للتراث
* 14:00: ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية
