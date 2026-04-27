Babnet   Latest update 13:38 Tunis

معرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الأطفال واليافعين ليوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cd6b0e0f0158.54409899_pfhmjkngqleoi.jpg>
Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 12:43
      
في إطار فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب 2026، يُنظَّم يوم الثلاثاء 28 أفريل برنامج متنوع موجّه للأطفال واليافعين، يجمع بين العروض المسرحية والورشات التفاعلية والأنشطة الثقافية.

فضاء المسرح

* 11:00: عرض مسرحي – المدرسة الإعدادية بشطرانة
* 14:00: عرض مسرحي – المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس


فضاء ألعاب الفيديو

* 10:30: ورشة في ألعاب الفيديو – الاتحاد التونسي للرياضات الإلكترونية
* 12:00: عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو
* 14:00: ورشة في ألعاب الفيديو

فضاء السينما (كامل اليوم)

المجيرة والري* – إخراج أنيس العبسي (2019)
يسار يمين* – إخراج مطيع الدريدي (2019)
Il était une fois* – إخراج زهير محجوب (2019)
خلّينا هكّا خير* – إخراج مهدي البرصاوي (2016)
حجرلاند* – إخراج سامي فعور
Le livre magique* – إخراج عبد العزيز الحفضاوي (2017)

فضاء المكتبة

* 10:00: توظيف الذكاء الاصطناعي في استعادة مكانة الخط العربي – المكتبة الجهوية ببنزرت
* 11:00: قراءات شعرية – المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس
* 13:00: ورشة في الخط العربي – المكتبة الجهوية ببنزرت
* 14:30: ورشة في صناعة القصة الرقمية – المكتبة الجهوية ببنزرت

فضاء المبادرات والإبداعات

* 10:00: ورشة الابتكارات العلمية والتكنولوجية – المدرسة الإعدادية بشطرانة

المرسم الصغير

* 10:00: ورشة “على خطى الحكايات الخيالية” – البيت الروسي التونسي
* 14:00: ورشة في فن القولبة – المعهد الوطني للتراث
* 14:00: ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328188

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
28°-16
29°-16
24°-17
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>