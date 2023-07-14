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حاولوا الوصول إلى جزر الكناري.. مقتل 8 أشخاص إثر انقلاب قاربهم الخشبي قبالة شمال السنغال

Publié le Vendredi 14 Juillet 2023 - 06:10 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وكالات -
لقي 8 أشخاص مصرعهم حين انقلب قاربهم في سان لويس شمالي السنغال على طول طريق يستخدمه مهاجرون للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القارب كان يقل مهاجرين وإن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير خصوصا أن قوارب الصيد الخشبية الطويلة غالبا ما تكون مكتظة.

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وفي سان لوي حيث عاد المصابون في المستشفى، امتنع وزير الداخلية أنطوان فيليكس، عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على القارب وعدد المفقودين، واكتفى بقوله إن "هناك ثماني جثث وأربعة مصابين".

وأشار مسؤول محلي إلى أن القارب انطلق من جنوب السنغال وأن الحادث حصل صباح الأربعاء.

ويأتي ذلك بعد تقارير لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية عن فقدان 3 قوارب أخرى انطلقت من السنغال.

وقالت المنظمة إن هذه القوارب كانت تقل ما يزيد عن 300 مهاجر.

وأحد القوارب انطلق يوم 27 يونيو من بلدة كافونتين الصغيرة الساحلية بجنوب السنغال، على بعد 1700 كيلومتر تقريبا من جزر الكناري، وعلى متنه حوالي 200 شخص، وفق المنظمة.

وأضافت أن القاربين الآخرين وعلى متنهما 120 شخصا تقريبا انطلقا من مبور على الساحل السنغالي يوم 23 يونيو.

وقالت السلطات السنغالية إن ما لا يقل عن 260 سنغاليا تم إنقاذهم في المياه الإقليمية المغربية بين 28 يونيو والتاسع من يوليو.


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