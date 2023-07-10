هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق عدل اشهاد وموظفين بادارة الملكية العقارية اتهموا بالتدليس والارتشاء

جلبت صباح اليوم الإثنين 10 جويلية 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،5 متهمين في حين أحيل 4 متهمين اخرين بحالة فرار من بينهم عدل اشهاد وموظفين باحدى الادارات الجهوية بالملكية العقارية وذلك على خلفية اتهامهم بتدليس رسوم عقارية كائنة بقرمبالية لفائدة صاحب مؤسسة خاصة.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شراء صاحب مؤسسة خاصة عقار بواسطة صكوك بنكية مؤجلة الدفع،فانطلقت التحريات ليتم إيقاف المتهم و5 أشخاص اخرين في حين أحيل 4 أشخاص اخرين بحالة فرار وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم ،تكوين عصابة، وارشاء موظف عمومي ،والتدليس ومسك واستعمال مدلس وادخال تغييرات على نظام الاعلامية.





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وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في تلك المطالب وتحديد موعد لاحق للقضية.

