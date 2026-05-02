حفل تقديم بطولة العالم 54 للسكرابل الفرنكفوني بتونس مشفوع بندوة صحفية يوم 6 ماي 2026 بقمرت

تستعد تونس لاحتضان حدث دولي بارز، ألا وهو الدورة 54 لبطولة العالم في لعبة السكرابل الفرنكوفوني، وسينتظم للغرض يوم 6 ماي 2026 على الساعة 15.30 بعد الزوال بقمرت، الضاحية الشمالية للعاصمة، حفل للتقديم الرسمي لهذا الحدث مشفوع بندوة صحفية.

وتنتظم بطولة العالم في لعبة السكرابل الفرنكفوني، من 18 الى 26 جويلية 2026، ببادرة من الفدرالية الدولية للسكرابل الفرنكفوني بالشراكة مع الجمعية التونسية للسكرابل واحدى الوحدات الفندقية في تونس.


وستكون الندوة الصحفية مجالا لاكتشاف كواليس هذا الحدث "الكبير والبارز"، من خلال تقديم البرنامج وابرز المحطات وتسليط الضوء على اهم المسابقات (الكلاسيكي - Duplicate- Blitz) واستعراض الوفود الدولية المشاركة والتعريف بالشركاء والداعمين ومناقشة الأبعاد الثقافية والإعلامية والسياحية للحدث.


وسيؤثث هذا اللقاء ممثلو الفدرالية الدولية للسكرابل الفرنكفوني الى جانب اللجنة المحليلة المنظمة، حيث سيعرضون رؤيتهم لهذه التظاهرة.

ويعدّ هذا "الحدث الدولي البارز، الذي سيستضيف نخبة من أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم،ّ فرصةً متميزة لإبراز ثراء الفرنكوفونية والتميّز الفكري وكذلك إشعاع تونس على الساحة الثقافية والإعلامية"، وفق المصدر ذاته، الذي بين ان تونس ستعيش خلال فترة البطولة منافسات يلتقي فيها الابطال بالمواهب الصاعدة حول شغف لعبة السكرابل باللغة الفرنسية.


"ويمثل احتضان تونس لهذه التظاهرة العالمية، واجهة دولية للبلاد وفرصة للاحتفاء باللغة الفرنسية وتعزيز التبادل الثقافي، إضافة الى دعم الاشعاع الاعلامي والسياحي للبلاد"، وفق المنظمين.
