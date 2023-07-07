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القضاء يصدر حكمه على مريم الدباغ

Publié le Vendredi 07 Juillet 2023 - 11:56 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب4 أشهر سجنا وألف دينار خطية في حق الأنستغراموز مريم الدباغ وذلك في القضية التى رفعها عليها سمير الوافي من اجل الاساءة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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