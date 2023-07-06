وزير التربية: سيتم إعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على أعداد التلاميذ

قال وزير التربية محمد علي البوغديري إنّه سيتم إعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على أعداد التلاميذ التي تم تنزيلها من قبل المعلمات والمعلمين وستتم دعوتهم إلى مجالس التأديب.



وأكّد البوغديري أنّ عشرات المديرين تعنتوا في عدم المصادقة على أعداد التلاميذ.





وأشار الوزير في تصريح للقناة الوطنية الأولى أنّ أكثر من 70 بالمائة من المدرسين قاموا بتنزيل الأعداد، فما لا يزال جزءا من المدرسين والمدرسات لم يقوموا بذلك، تقدّر نسبتهم بـ 28 بالمائة من المدرسينوقال إنّ الوزارة ستبذل كلّ ما في وسعها لحصول التلاميذ على دفاترهم، مشيرا إلى وجود ما وصفه بالاستهتار والاستخفاف بالدولة من خلال الإمتناع عن تنزيل الأجورـ مشددا بقوله: '' لن نسكت عنه ولن ندعه يمر''وأضاف البوغديري أنّ الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات الأخرى من بينها وقف الأجور لكل من لم يُقدّم الأعداد ولم يقم بتنزيلها، مشيرا إلى منصة تنزيل الأعداد ستبقى مفتوحة لمدة زمنية محدودة قبل غلقها.