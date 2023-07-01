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حي الإنطلاقة : محاصرة مجرم خطير محل اكثر من 40 منشور تفتيش في قضايا شروع في القتل وتبادل العنف

Publié le Samedi 01 Juillet 2023 - 19:38 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم اليوم لكمين محكم من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير داخل منزل بحي الانطلاقة مورط في قضايا شروع في القتل وتبادل العنف .

وبعرض هوية المظنون فيه على الناظم الآلي تبين وأنه محل 53 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " إصدار صكوك بدون رصيد، بيع الخمر خلسة، الشروع في القتل، تبادل العنف ..".

...

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به.


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