حي الإنطلاقة : محاصرة مجرم خطير محل اكثر من 40 منشور تفتيش في قضايا شروع في القتل وتبادل العنف

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم اليوم لكمين محكم من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير داخل منزل بحي الانطلاقة مورط في قضايا شروع في القتل وتبادل العنف .
وبعرض هوية المظنون فيه على الناظم الآلي تبين وأنه محل 53 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " إصدار صكوك بدون رصيد، بيع الخمر خلسة، الشروع في القتل، تبادل العنف ..".
وبعرض هوية المظنون فيه على الناظم الآلي تبين وأنه محل 53 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل " إصدار صكوك بدون رصيد، بيع الخمر خلسة، الشروع في القتل، تبادل العنف ..".
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به.
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