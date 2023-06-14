رئيس الدولة يؤكد في لقائه بوزير الشؤون الدينية على ضرورة الإحاطة بالحجاج الميامين

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، على ضرورة الإحاطة بحجاج بيت الله الحرام، حتى يؤدوا مناسك الحج في أفضل الظروف وعلى جميع المستويات.



وأبرز سعيّد بالخصوص، أهمية الدور الموكول للمرافقين ودور البعثة الصحية، سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنوّرة، متمنيا حجا مبرورا لحجاج تونس الميامين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .





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وكانت انطلقت اولى الرحلات الجوية للحجيج التونسيين وعددهم نحو 10982 حاجا في اتجاه البقاع المقدسة يوم 9 جوان الجاري، على ان تقلع آخر رحلة يوم 22 من نفس الشهر .