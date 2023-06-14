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قضية التآمر: استنطاق أحمد نجيب الشابي يوم 16 جوان

Publié le Mercredi 14 Juin 2023 - 13:04 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قرر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إستنطاق السياسي أحمد نجيب الشابّي في إطار ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة، وذلك يوم الجمعة 16 جوان 2023، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية.
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ودعت الهيئة وفق ما نشرته المحامية إسلام حمزة، المحامين إلى حضور جلسة الإستنطاق، وجددت التأكيد أن القضية مفبركة وتفتقد لضمانات المحاكمة العادلة.

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