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رئيس الجمهورية يحل بولاية قفصة في زيارة غير معلنة

Publié le Mardi 13 Juin 2023 - 18:36 قراءة: 0 د, 23 ث
      
حل رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الثلاثاء بولاية قفصة في زيارة غير معلنة، حيث تحول الى وحدة انتاج الفسفاط التجاري بمدينة الرديف .
ويستمر توقف انتاج هذه الوحدة منذ شهر نوفمبر 2020 بسبب اعتصام تنفذه مجموعات من طالبي الشغل بهذه المعتمدية.
كما تسببت هذه الاعتصامات في عدم وسق مخزون هام من الفسفاط التجاري لا يقل حجمه عن مليون و500 ألف طن، نحو حرفاء شركة فسفاط قفصة من مصنعي الأسمدة الكيميائية.

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