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هدد بكشف هوية الواشي.. مدير إدارة الشرطة العدلية السابق يتحدث عن قضية التآمر…

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 09:40 قراءة: 0 د, 30 ث
      
خرج المدير السابق للشرطة العدية عبد القادر بن فرحات في فيديو نشره في الفايسبوك وقال انه تم حشر اسمه في قضية تتعلق بالتامر على امن الدولة قبل ختم الابحاث مضيفا " الملف في قطب مكافحة الإرهاب".
وأضاف " هنالك جوقة تتكون من سبعة أشخاص يسعون لابتزازي وتوريطي في ملفات التآمر على الدولة".
وتابع عبد القادر بن فرحات " لدي الكثير من الإثباتات بشان محاولات توريطي من قبل بعض الأطراف في الأجهزة الأمنية وسأخرج للحديث عنها في القريب العاجل" كما هدد عبدالله فرحات بكشف هوية الواشي في قضية التآمر…


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