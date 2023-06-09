هدد بكشف هوية الواشي.. مدير إدارة الشرطة العدلية السابق يتحدث عن قضية التآمر…

خرج المدير السابق للشرطة العدية عبد القادر بن فرحات في فيديو نشره في الفايسبوك وقال انه تم حشر اسمه في قضية تتعلق بالتامر على امن الدولة قبل ختم الابحاث مضيفا " الملف في قطب مكافحة الإرهاب".
وأضاف " هنالك جوقة تتكون من سبعة أشخاص يسعون لابتزازي وتوريطي في ملفات التآمر على الدولة".
وتابع عبد القادر بن فرحات " لدي الكثير من الإثباتات بشان محاولات توريطي من قبل بعض الأطراف في الأجهزة الأمنية وسأخرج للحديث عنها في القريب العاجل" كما هدد عبدالله فرحات بكشف هوية الواشي في قضية التآمر…
وأضاف " هنالك جوقة تتكون من سبعة أشخاص يسعون لابتزازي وتوريطي في ملفات التآمر على الدولة".
وتابع عبد القادر بن فرحات " لدي الكثير من الإثباتات بشان محاولات توريطي من قبل بعض الأطراف في الأجهزة الأمنية وسأخرج للحديث عنها في القريب العاجل" كما هدد عبدالله فرحات بكشف هوية الواشي في قضية التآمر…
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