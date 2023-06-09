عصام السمعلي: عماد الطرابلسي مُستعد لدفع أكثر من 33 مليار وندعو هيئة الصلح الجزائي لتحديد موعد

قال عصام السمعلي المُقدّم القانوني على عماد الطرابلسي في مداخلة لبرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة اليوم الخميس 8 جوان 2023, ان فتح ملف عماد الطرابلسي يُقلق العديد من الأطراف



وأشار الى أنهم توجهوا الى هيئة الصلح الجزائي وأنهم سينجحون في تسوية الملف مع هذه الهيئة وانهم في انتظار موعد للتفاوض في ملف محمد عماد الطرابلسي





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