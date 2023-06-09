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عصام السمعلي: عماد الطرابلسي مُستعد لدفع أكثر من 33 مليار وندعو هيئة الصلح الجزائي لتحديد موعد

Publié le Vendredi 09 Juin 2023 - 06:41 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال عصام السمعلي المُقدّم القانوني على عماد الطرابلسي في مداخلة لبرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة اليوم الخميس 8 جوان 2023, ان فتح ملف عماد الطرابلسي يُقلق العديد من الأطراف

وأشار الى أنهم توجهوا الى هيئة الصلح الجزائي وأنهم سينجحون في تسوية الملف مع هذه الهيئة وانهم في انتظار موعد للتفاوض في ملف محمد عماد الطرابلسي

...

وأفاد أن عماد الطرابلسي عرض مبلغ 33 مليون دينار وأن هذه المبالغ تقدّمت بها هيئة الدفاع بصفة كتابية وأنهم منفتحون على التفاوض بخصوص الترفيع في قيمة المبلغ المقترح داعيا الهيئة لتحديد موعد



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