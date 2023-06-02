ميلوني تلبّي دعوة سعيّد وتزور تونس الأسبوع القادم

جرت عصر اليوم الجمعة 2 جوان 2023 مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وجورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.



وتطرّقت المكالمة إلى العلاقات المتميزة بين تونس وإيطاليا وإلى العلاقات الإستراتيجية بين تونس والاتحاد الأوروبي.





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كما تناولت المكالمة المبادرة التي كان تقدّم بها رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر رفيع المستوى بين كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسّط لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ووضع حد لهذه الأوضاع غير الإنسانية.



من جهة أخرى، لبّت رئيسة الوزراء الإيطالية دعوة رئيس الجمهورية لأداء زيارة رسمية إلى تونس خلال الأسبوع القادم.