Babnet

صحيفة الخبر الجزائرية : اجتماع مخابراتي فرنسي مغربي اسرائيلي وإطلاق عملية الذئب لاسقاط النظام في تونس

Publié le Mercredi 31 Mai 2023 - 08:39 قراءة: 0 د, 42 ث
      
كشفت صحيفة الخبر الجزائرية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء 30 ماي 2023 عن مخطط جمع اجهزة مخابرات اسرائيل وفرنسا والمغرب لاسقاط النظام في تونس...

ووفق المخطط الذي اطلق عليه " عملية الذئب" ويهدف كذلك لاحداث بلبلة في اربعة ولايات جزائرية هي الجزائر العاصمة ووهران وتيزي وزو وبجاية فان الهدف هو ضرب الاستقرار في تونس والجزائر.
ووفق المعطيات التي نشرتها صحيفة الخبر الجزائرية من مصادر رفيعة المستوى "فإن الجارة تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار، حيث أطلقت الاستخبارات الإسرائيلية والفرنسية والمغربية عملية ضد تونس بعنوان "لوب"، بدأت في 20 ماي الجاري، وذلك عبر خلق موجات من الاحتجاجات العنيفة والفوضى، الغرض منها إضعاف واسقاط النظام في تونس

...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267529


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 31 ماي 2023 | 11 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:20 19:34 16:08 12:24 05:02 03:14
Babnet
23°
 Babnet24° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1824°-1927°-1928°-2021°-19
  • Avoirs en devises
    21683,4

  • (30 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33389 DT        1$ =3,10925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 mai)   436,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    