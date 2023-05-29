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الفة الحامدي تكشف..." مقال في بلومبرغ يهاجم اقتصاد تونس ومصدره من وزارة المالية"

Publié le Lundi 29 Mai 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 36 ث
      
كشفت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة الفة الحامي انها تفاجات بتقرير في وكالة بلومبرغ ينتقد تونس ويتهم رئيسها قيس سعيد بانه يريد الاستحواذ على البنك المركزي واموال المستثمرين الاجانب بسبب دعوات التخلي عن استقلالية البنك.
وقالت الفة الحامدي " المقال فيه تجني على تونس وضرب لمصادقية اقتصاديها ومحاولة ترهيب المستثمرين والايهام بان قيس سعيد يريد السيطرة على الاموال الاجنبية" مضيفة " وكالة بلومبرغ مسموعة كثيرا في الخارج خاصة لدى الاقتصاديين ورواد الاعمال والمستثمرين".
وتابعت " خدمت ريزواتي واتصلت بوكالة بلومبرغ حيث ان الصحفي الذي نشر الخبر اكد ان المعطيات والمقال اخذ من وزارة المالية التونسية نفسها متابعة " غلبوه سيدي الرئيس" في اشارة للوبويات الفساد".

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