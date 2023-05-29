أين وصلت مشاريع المحرس المعطلة والمقترحة ؟

كتبه: وائل الرميلي

مراسل صحفي وباحث في الدكتوراه



التنمية... التشغيل... تحسين المنظومة الصحية.. كلها مطالب يبدو أنها ظلّت حبيسة الشعارات.. حسب رأيي من اهم المشاغل التي تعاني منها معتمدية المحرس من ولاية صفاقس تتمحور في النقاط التالية التي تستوجب العناية الكافية حتى يتم استدراك ما تم اقترافه من اهمال أو تجاهل من مختلف الحكومات المتتالية منذ عقود والمتعلقة بـ:



* المشاريع المعطلة:



1: اين وصل مشروع إحداث ملعب معشّب بدار الشباب بنقطة بكلفة تناهز 200 ألف دينار رغم تدخّل البلدية لفض الإشكال العقاري منذ سنة 2021 .

2: مشروع القرية السياحية بالشفار بسبب إشكال عقاري مع صاحب المشروع علما أن انطلاق الأشغال كان مبرمجا في سنة 2018 على أن تنتهي في سنة 2022 لكنها لم تنطلق إلى حد اللحظة.

3: أين وصل مشروع مركز التكوين المهني بالمحرس؟

4: اين وصل مشروع وكالة للفحص الفني؟

5: مشروع تهيئة دار الثقافة بالمحرس!

6: تركيب كاميرات مراقبة بمختلف نقاط الذروة المرورية ولما لا تعميمها قدر الإمكان في جل الانهج والطرقات.

7: مشروع تهيئة ميناء الصيد البحري بالمحرس!

8: مشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 1 بين نقطة والمحرس حيث أرهق الجميع طول زمن الإنجاز!

9: اعداد مخطط شامل لصيانة وترميم وتجهيز المستشفى الجهوي بالمحرس (مشروع تهيئة قسم الاستعجالي، تهيئة قسم خاص بجهاز المفراس (Scanner)، مشروع لتأهيل جناح العمليات بالمستشفى الجهوي والتي رصدت له وزارة الصحة 2.4 مليون دينار....

10: تهيئة القسط الثاني من المنطقة الصناعية بفلمش المحرس وتجهيزها بالتنوير العمومي



*المشاريع المقترحة:



11: إعادة تهيئة مدخل المحرس من الطريق الوطنية رقم 1 وتهيئة مفترق دائري بمدخل المستشفى الجهوي!

12: أين وصل مشروع القاعة الرياضية المغطاة ؟

13: تهيئة المنطقة الصناعية ضيعة زروق!

14: تهيئة الفسحة الشاطئية الكرنيش مع العلم انه قد تم تقديم دراسة فنية للمشروع لفائدة وزارة السياحة!

15: مشروع قنطرة الحشانة!

16: مشروع تهيئة الشفار القديم والجديد!

17: مشروع دار الفنون علما أن بلدية المحرس قد خصصت قطعة أرض الواقعة بجانب نزل تماريس بالمحرس لفائدة وزارة الثقافة.

18: بعث وحدة قارة للحماية المدنية وسط المدينة.



*التوصيات:



19: العناية بالشريط الساحلي من كل اشكال التلوث حتى يصبح منفسا بيئيا واعادة الثروة السمكية.

20: المحرس المدينة، والعمادات الستة (المحرس، المحرس الجنوبية، الشفار، سيدي غريب، عيثة الشلايا، السمارة)، العديد من الانهج والمساحات غير معبدة فإضافة للحُفر حيث يكفي نزول الغيث النافع تصبح غدران وهي أصلا غير صالحة للتنقل.

21: إعادة النظر في تجهيزات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس فهي غير قادرة على احتواء كل مشاكل التنقل خاصة المتصلة بنقل التلامذة إلى مختلف العمادات وما ينجر عنه من تأخر على بداية الدروس.

22: اعادة تهيئة محطات الانتظار للحافلات فهي في حالة غير مريحة.

23: المحرس تفتقد إلى شاطئ لائق تتوفر به مكونات الترفيه ووحدات صحية.

24: الاعتناء ببرج يونقة الأثري وابرازه باعتباره من المقومات السياحية للمحرس.

25: الغاز الطبيعي؟

26: تهيئة دار الشباب بالشفار؟

27: برنامج شامل لتنوير الشوارع والانهج والطرقات.

28: ترميم السوق العتيقة من دكاكين ومنازل عتيقة وفضاءات دينية وتجارية وأبواب وإعادة تعبيد الطرقات.

29: إعادة النظر في مرابض Parking السيارات من حيث التهيئة وضرورة إلزام كل مستثمر في بناء عمارات على بعث مربض للسيارات مهيئ للسكان والزوار ليكون من شروط الحصول على رخصة البناء.

30: المحرس تفتقد الى فضاءات ترفيهية عمومية من مختلف الأنواع (صفر قاعة سينما، مسالك صحية ...).

31: تهية دار الشباب بالمحرس (قاعة الجيدو .. الوحدات الصحية والتجهيزات...)

32: رداءة الطرقات والكثير منها غير معبد وبعضها أنهك أصحاب السيارات من حيث قطاع الغيار.

33: الأوساخ متناثرة في كل مكان وفضلات اشغال البناء وفضلات تقليم الأشجار

34: أكثر اعتناء بالميناء .

35: حلول جذرية للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب .

36: إعادة الحياة للمنطقة الصناعية بالمحرس والتي توقف الكثير من مصانعها عن العمل ومنهم من غادر المحرس وبالتالي التركيز على تشجيع الاستثمار في المحرس حتى تسترجع صفاقس مكانتها الاقتصادية والمساهمة في ايجاد مواطن التشغيل والتنمية في كل المجالات.

37: جرد كامل للنواقص بالمؤسسات التربوية وتداركها.





