ناجي جلّول : حزبنا ليس معارضا ولا كرتونيا... نحن حزب الحلول ‎‎

عقد اليوم الأحد 28 ماي 2023 ، حزب الإئتلاف الوطني أول إجتماع لمجلسه الوطني بالعاصمة.





وفي تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم قال رئيس الحزب ناجي جلّول ، إن هذا الإجتماع مخصص لتثبيت قيادات الحزب النهائية ، ولتحديد الخطّ السياسي الذي سيكون واضحا وسيقطع مع سياسة "الضدّية" وفق قوله.



وأضاف جلّول ، أن الحزب ليس معارضا ولا كرتونيا قائلا : "هذا الحزب ليس حزب جلّول هو حزب الحلول" ولديه رؤية وإستراتيجية وحلول لكل مشاكل البلاد.



ولفت، إلى أن الحزب معني بكل الإنتخابات وسيقدم حلوله للنخبة السياسية وللسلطة التي لها الإختيار في قبول هذه الحلول أو رفضها.



