ماذا في مهرجان المسرح المدرسي الفرنكوفوني بالمحرس؟

وائل الرميلي - قررت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان المسرح المدرسي الفرنكوفوني بالمحرس تأجيل موعد الدورة السابعة التي كانت مبرمجة من 5 الى غاية 7 ماي 2023 إلى موعد لاحق وذلك بسبب غياب الدعم إلى حد الآن رغم المجهودات التي بذلتها هيئة المهرجان. وأكدت الهيئة المديرة، انها تقدر حرص العديد على المشاركة في فعاليات الدورة المنتظرة وعلى إنجاحها، فإنها تسعى إلى تجاوز الصعوبات الخارجة عن نطاقها وإقامة الدورة في موعد قريب يعلن عنه في الإبان.



وحول الصعوبات المالية التي اعترضت هيئة المهرجان في تنظيم هذه الدورة، أفادت المكلفة بالإعلام لجمعية مهرجان المسرح المدرسي الفرنكوفوني بالمحرس، فدوى شورى، انه منذ وضع برنامج المهرجان يليق بعراقته وسمعته إلا أن الصعوبات المالية وقلة الموارد وغياب الدعم المادي اجبر الهيئة إلى تأجيل هذه الدورة إلى موعد لاحق كخيار أفضل.



كما أشارت شورى، انه لم تكن ميزانية المهرجان لهذه الدورة كما كانت على غرار سابقاتها برمجة ومضامين وتنوعا وفق التوجه العام لمهرجان عريق وطنيا ويسعى ليكون عالميا. مؤكدة، أن الهيئة المديرة حارصة على التطوير والتجديد والارتقاء بهذا المولود الجمعياتي والثقافي والتربوي نحو بلوغ العالمية وذلك بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني بالمحرس. وتابعت شورى حديثها، أن الهيئة المديرة تسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة للمهرجان ولعل أهمها على الناحية البيداغوجية من خلال توظيف اللغة الفرنسية وممارستها في المسرحيات والتي ستساهم في تعزيز الصناعات الإبداعية وإيجاد جيل مبدع.



من جهة اخرى، افاد الاستاذ عماد البناني، ان الهيئة سعت لخلق مولود جديد كتجربة اولي من نوعها في تونس تتمثل في تأسيس مهرجان موجه لمعلمي اللغة الفرنسية، اطلق عليه" مهرجان الفرانكوفوني لمعلمي المرحلة الابتدائية"، والذي انتظم ايام 13 و14 ماي بفضاء دار الثقافة بالمحرس بمشاركة حولي 80 معلم ومعلمة، قدموا خلاله عددا من العروض المسرحية. أما بخصوص الأهداف الرئيسية من وراء هذا المهرجان اكد البناني بأنها بيداغوجية تسعى إلى خلق التجديد البيداغوجي للغات وتبادل التجارب بين أساتذة اللغة الفرنسية ومزيد كسب الخبرة باعتماد المسرح وذلك بحضور متفقدي اللغة الفرنسية والمساعدين البيداغوجيين ومدري المؤسسات التربوية. مشيرا ان هذه الدورة التي شهدت حضور الممثل المسرحي القدير صالح الجدي، والذي انبهر بالأداء المتميز والنجاح الذي حققته هذه الدورة الاولي والتي بدا فيها العنصر النسائي مهيمنا، واصبح فيها المعلم يلعب دورين الاول الممثل والثاني فهو ضمن الجمهور. ويدعو الأستاذ البناني بالمناسبة الجميع إلى دعم مثل هذا المشروع باعتباره يحقق هدفين في نفس الوقت وهما تنمية الزاد اللغوي لمعلم اللغة الفرنسية وتنشيط الحياة المدرسية بالتنسيق مع سلط الاشراف.



