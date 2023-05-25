أحمد التونسي : كان إسمي سارة و بعد الثورة قررت التحول لأحمد وعملت عملية الصدر و عملية إستئصال الرحم

تحدث "عابر جنسي" يدعى " احمد" عن المأساة التي يعيشها بعد أن قام بعملية إزالة الصدر واستئصال الرحم لتصحيح الجنس...وتحدث احمد عن معاناته وتابع " تعرضت لمعاملة سيئة في سوق "سيدي البحري" لكن البعض تقبل وضعي فيما بعد لكن عائلتي رفضتني ...وشدد على ان له خطيبة وقفت معه في احلك ظروف حياته...