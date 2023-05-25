أحمد التونسي : كان إسمي سارة و بعد الثورة قررت التحول لأحمد وعملت عملية الصدر و عملية إستئصال الرحم

تحدث "عابر جنسي" يدعى " احمد" عن المأساة التي يعيشها بعد أن قام بعملية إزالة الصدر واستئصال الرحم لتصحيح الجنس...
وتحدث احمد عن معاناته وتابع " تعرضت لمعاملة سيئة في سوق "سيدي البحري" لكن البعض تقبل وضعي فيما بعد لكن عائلتي رفضتني ...
وشدد على ان له خطيبة وقفت معه في احلك ظروف حياته...
وتحدث احمد عن معاناته وتابع " تعرضت لمعاملة سيئة في سوق "سيدي البحري" لكن البعض تقبل وضعي فيما بعد لكن عائلتي رفضتني ...
وشدد على ان له خطيبة وقفت معه في احلك ظروف حياته...
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 267167