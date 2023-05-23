هذا ما قرره القطب المالي في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية السكنى

نظرت صباح أمس الاثنين 22 ماي 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي متهم فيها فرحات المدني المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى تتعلق بتجاوزات مالية حصلت خلال فترة ادارته للوكالة المذكورة.

بالمناداة على المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة وتبين لهيئة الدائرة ان نتيجة الإختبارات لم تحضر بعد، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لانتظار ورودها ،وحضر محامي المتهم وفوض النظر فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جويلية المقبل.



