سمير ديلو : النقابي الامني الذي تقدم بشكاية ضد الغنوشي في قضية "الطاغوت" موجود حاليا في السجن

كشف الثلاثاء 16 ماي، سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان النقابي الامني الذي تقدم بشكاية ضد الغنوشي بسبب تصريحاته في تأبين احد فيادات الحركة موجود حاليا في السجن.وذكّر ديلو بأن العبارة التي استعملها في التأبين هي الطاغوت الواردةفي سورة البقرة وليس عبارة الطواغيت منبّها الي أهمية الانتباه للعبارة وللسياق الذي ذكرت فيه مشيرا الي ان الغنوشي كان يتحدث على الماضي وليس بصدد تحليل الوضع السياسي.يذكر ان المحكمة الابتداىية بتونس قضت الاثنين بسجن الغنوشي لمدة سنة وتخطئته بألف دينار في القضية المعروفة اعلاميا بقضية "الطواغيت".تجدر الاشارة الي انه وفي تأبين احد قيادات الحركة منذ عامين قال الغنوشي متحدثا عن الفقيد انه لم يكن يخشى لا ظالما ولا طاغوتا.