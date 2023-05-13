قيس سعيّد يقوم بجولة في مدينة أريانة

تنقل اليوم السبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد،، إلى مدينة أريانة، حيث اطلع على الوضع العام بالمدينة وأنصت إلى مشاغل المواطنين ومطالبهم.وخلال هذه الزيارة قال سعيــد... من يحرفون التاريخ.. ويُشوهون الحقائق.. ويتآمرون على الدولة، ويرغبون بضرب السلم الأهلية، ثمّ يُكيلوا الاتّهامات للعواصم و معاداة السامية..وتساءلا قائلا .. ’’ في أيّ عصر يعيشون... ولماذا فقدوا الذاكرة ولا يتفكرون اي شئ ..؟وتابع قائلا .. : "هنا في هذا المكان كانت خيام الجيش النازي، و اليهود يختبؤون في هذا المنزل بحسب تعبيره ’’ .