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حمدي المرزوقي: " تكاليف علاج ابن زهير الذوادي فاقت 200 مليون، وقفو معاه حمدي المدب و سليم شيبوب و سليم بن يدر"

Publié le Vendredi 12 Mai 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قال المدرب والمحلل الرياضي حمدي المرزوقي في تصريح لقناة حنبعل ان لاعب النادي الإفريقي زهير الذوادي يمر بظروف صعبة بسبب الوضعية الصحية لابنه عزيز...

وأضاف " ابن الذوادي يحتاج لرعاية صحية وعلاج تصل الى 200 مليون" مضيفا " رجال اعمال ورؤساء اندية مثل حمدي المدب و سليم شيبوب و سليم بن يدر قدموا الدعم لزهير الذوادي"...
وتابع " اطالب احباء النادي الافريقي والمسؤولين في الفريق ان يساعدوا زهير الذوادي".


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