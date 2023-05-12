حمدي المرزوقي: " تكاليف علاج ابن زهير الذوادي فاقت 200 مليون، وقفو معاه حمدي المدب و سليم شيبوب و سليم بن يدر"

قال المدرب والمحلل الرياضي حمدي المرزوقي في تصريح لقناة حنبعل ان لاعب النادي الإفريقي زهير الذوادي يمر بظروف صعبة بسبب الوضعية الصحية لابنه عزيز...وأضاف " ابن الذوادي يحتاج لرعاية صحية وعلاج تصل الى 200 مليون" مضيفا " رجال اعمال ورؤساء اندية مثل حمدي المدب و سليم شيبوب و سليم بن يدر قدموا الدعم لزهير الذوادي"...وتابع " اطالب احباء النادي الافريقي والمسؤولين في الفريق ان يساعدوا زهير الذوادي".