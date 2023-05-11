البرلمان: الإعلان عن تكوين 6 كتل برلمانية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 11 ماي 2023 خلال جلسة عامة، عن تكوين 6 كتل برلمانية...

وفي ما يلي تفاصيل تركيبة الكتل:



- كتلة صوت الجمهورية برئاسة آمال المؤدب

- كتلة لينتصر الشعب تتكون من 15 عضوا برئاسة علي زغدود

- كتلة الأمانة والعمل تتكون من 20 عضوا برئاسة فخري عبد الخالق

- كتلة الأحرار تتكون من 19 عضوا برئاسة صابر المصمودي

- الكتلة الوطنية المستقلة تتكون من 21 عضوا برئاسة عماد أولاد جبريل

- كتلة الخط الوطني السيادي تتكون من 15 عضوا برئاسة يوسف طرشون



