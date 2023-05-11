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البرلمان: الإعلان عن تكوين 6 كتل برلمانية

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 11:59 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 11 ماي 2023 خلال جلسة عامة، عن تكوين 6 كتل برلمانية...
وفي ما يلي تفاصيل تركيبة الكتل:

- كتلة صوت الجمهورية برئاسة آمال المؤدب
- كتلة لينتصر الشعب تتكون من 15 عضوا برئاسة علي زغدود
- كتلة الأمانة والعمل تتكون من 20 عضوا برئاسة فخري عبد الخالق
- كتلة الأحرار تتكون من 19 عضوا برئاسة صابر المصمودي
- الكتلة الوطنية المستقلة تتكون من 21 عضوا برئاسة عماد أولاد جبريل
- كتلة الخط الوطني السيادي تتكون من 15 عضوا برئاسة يوسف طرشون

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