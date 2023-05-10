النهضة تدعو إلى التعجيل بالأبحاث لكشف ملابسات "عملية جربة"

دعت حركة النهضة، في بلاغ صادر عنها اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات "عملية جربة" التي جدّت البارحة بمحيط كنيس الغريبة وراح ضحيتها عدد من الأمنيين وزائرين اثنين

وأدانت ما وصفته بـ "الاعتداء الجبان" معربة عن رفضها لكل مظاهر العنف وأشكاله والإرهاب والكراهية داعية إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.



وأحيت النهضة القوات الأمنية التي تصدت لهذا "الاعتداء الغاشم والجبان" وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة البلد وشعبه.



يشار إلى أن وزارة الدّاخليّة أعلنت مساء أمس الثلاثاء 9 ماي 2023 إقدام عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا



وأسفرت العمليّة عن وفاة أعوان أمن وإصابة آخرين بإصابات مُتفاوتة الخطورة كما توفّي عدد 2 من الزوّار (تونسي وفرنسي) وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.





