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محسن حسن: '24،5 مليار دينار قيمة ديون البنوك التونسية المتخلدة بذمة الدولة'

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 08:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال الوزير السابق والخبير الإقتصادي محسن حسن، إن البنوك التونسية تحوّلت إلى مؤسسة إقراض للدولة التونسية ولتمويل الخزينة.

وفي تدخل هاتفي على اذاعة شمس يوم الثلاثاء 09 ماي 2023، حذّر محسن حسن من خطورة حجم الإقراض المتخلد بذمة الدولة، وكشف أن ديون البنوك التونسية لدى الدولة بلغت 24،5 مليار دينار وفق تأكيده.

ووصف حسن هذا الرقم بالخطير والمفزع، داعيا إلى ضرورة التقليص من اللجوء المفرط للتداين من أجل تمويل الخزينة العامة.

وشدّد على أن دور المؤسسة البنكية هو حشد الإدخار وتمويل الإستثمار.

وبخصوص تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس بخصوص ملف الشيكات دون رصيد، أفاد محسن حسن أنه لا يمكن منع استعمال الشيك كوسيلة نقدية للدفع.

وطالب محسن حسن بضرورة سن قانون العفو عن جرائم الشيك دون رصيد.


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