قضية قتل لاعبة التيكوندو: القبض على طفل اعتدى عليها... ومتهمين اخرين

أذنت اليوم النيابة العمومية بإلمحكمة الابتداىية بنابل بالإحتفاظ بطفل عمره 17 سنة واب وابنه شملتهم الأبحاث في جريمة القتل البشعة التى ذهبت ضحيتها لاعبة تيكوندو تدعى "تسنيم" حيث تم العثور عليها جثة هامدة بالقرب من منزلها بجهة قليبية.





وقد ساعدت كاميرا المراقبة الوحدات الأمنية من الكشف عن الجناة وملابسات الجريمة و اعترف احد الجناة بتوجيه عدة ضربات الى رأس الضحية بواسطة عصى غليظة.



وقد اذنت النيابة برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة وبينت التقارير الاولية انه تم تهشيم رأس الضحية بالة صلبة.





