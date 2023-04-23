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ملفّ التآمر: هيئة الدفاع تنبّه من “التلاعب بهاتف محجوز”

Publié le Dimanche 23 Avril 2023 - 19:33 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكدت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضيّة “التّآمر على أمن الدولة” في بلاغ لها اليوم الأحد 23 أفريل 2023، أنّه بلغ إلى علمها أنّ بعض النّشطاء قد تلقّوا دعوة عبر إحدى تطبيقات التّواصل الإجتماعي صادرة من هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى للإنضمام لمجموعة تحت مسمّى “مجموعة التّفكير”، علما بأنّ الهاتف محجوز منذ تاريخ الإيقاف.

ونبّهت هيئة الدّفاع مما اعتبرتها “تّصرّفات مريبة تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات”، وحمّلت المسؤوليّة لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات، كما طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك.
وأعلنت الهيئة أنها “تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجراميّة” حسب نص البلاغ.

ويذكر أن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر بتاريخ السبت 25 فيفري 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو جبهة الخلاص شيماء عيسى.

كما تم في التاريخ نفسه إصدار 5 بطاقات إيداع أخرى بالسجن في حق كل من جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص، ورجل الأعمال كمال لطيف وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق بحركة النهضة والناشط السياسي خيام التركي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.

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