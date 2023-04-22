مهرجان العلوم : لقاء الابتكار و الإبداع و التواصل

يتجدد الموعد مع الدورة الثامنة لمهرجان العلوم ابتداء من 29 أفريل إلى 30 أفريل 2023 بقصر العلوم بالمنستير

برنامج ثري و متنوع في انتظاركم يتخلله العديد من :

- الورشات و العروض العلمية

- العروض المسرحية

- العروض الموسيقية

- المسابقات الوطنية المختلفة التي وقع الإعداد لها منذ افتتاح السنة الدراسية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة التربية ، وزارة الشباب و الرياضة ،وزارة الثقافة و جامعة تونس الافتراضية

- مسابقة الإبداع والابتكار العلمي المفتوحة للعموم





