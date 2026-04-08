تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية
سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً لتتدنى دون مستوى 100 دولار للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في خطوة انعكست سريعاً على الأسواق العالمية.
هبوط قوي لأسعار الخاموانخفض خام “برنت” بنحو 14.84 دولاراً، أي بنسبة 13.6%، ليستقر عند مستوى 94.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بـ16.13 دولاراً، بنسبة 14.3%، ليصل إلى 96.82 دولاراً للبرميل.
الذهب يصعد كملاذ آمنفي المقابل، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% لتبلغ 4811.66 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم جوان بنسبة 3.3% لتصل إلى 4840.20 دولاراً.
مكاسب لبقية المعادن النفيسةوشهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت الفضة بنسبة 4.3% إلى 76.08 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 2.4% ليصل إلى 2004.95 دولارات، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى حدود 1500 دولار.
تفاعل سريع مع التطورات الجيوسياسيةوتعكس هذه التحركات تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية، حيث ساهمت بوادر التهدئة في تقليص المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، مقابل زيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
