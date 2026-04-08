تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية

هبوط قوي لأسعار الخام





الذهب يصعد كملاذ آمن





مكاسب لبقية المعادن النفيسة



تفاعل سريع مع التطورات الجيوسياسية



سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً لتتدنى دون مستوىللبرميل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في خطوة انعكست سريعاً على الأسواق العالمية.وانخفض خام “برنت” بنحو، أي بنسبة، ليستقر عند مستوىللبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بـ، بنسبة، ليصل إلىللبرميل.في المقابل، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبةلتبلغللأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم جوان بنسبةلتصل إلىوشهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت الفضة بنسبةإلىللأوقية، وارتفع البلاتين بنسبةليصل إلى، فيما صعد البلاديوم بنسبةإلى حدودوتعكس هذه التحركات تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية، حيث ساهمت بوادر التهدئة في تقليص المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، مقابل زيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين.