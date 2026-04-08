Babnet   Latest update 07:24 Tunis

تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 06:52 قراءة: 0 د, 54 ث
      
سجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً لتتدنى دون مستوى 100 دولار للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في خطوة انعكست سريعاً على الأسواق العالمية.

هبوط قوي لأسعار الخام

وانخفض خام “برنت” بنحو 14.84 دولاراً، أي بنسبة 13.6%، ليستقر عند مستوى 94.43 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بـ16.13 دولاراً، بنسبة 14.3%، ليصل إلى 96.82 دولاراً للبرميل.

الذهب يصعد كملاذ آمن

في المقابل، اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% لتبلغ 4811.66 دولاراً للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم جوان بنسبة 3.3% لتصل إلى 4840.20 دولاراً.

مكاسب لبقية المعادن النفيسة

وشهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت الفضة بنسبة 4.3% إلى 76.08 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 2.4% ليصل إلى 2004.95 دولارات، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى حدود 1500 دولار.

تفاعل سريع مع التطورات الجيوسياسية

وتعكس هذه التحركات تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية، حيث ساهمت بوادر التهدئة في تقليص المخاوف بشأن الإمدادات النفطية، مقابل زيادة الإقبال على الذهب كأداة تحوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327053

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-13
26°-14
28°-14
29°-15
23°-17
  • Avoirs en devises 24186,4
  • (07/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39199 DT
  • (07/04)
  • 1 $ = 2,92813 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/04)     2131,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/04)   28180 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>