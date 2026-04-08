هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟

افاد موقع نسمة سبور ان اللاعب يوسف المساكني قرّر الاعتزال ووضع حدّ لمسيرته الكروية متأثّرًا بشكل كبير بالوضعية النفسية التي يمرّ بها في الفترة الأخيرة خاصة إثر وفاة والده.وأضاف الموقع وفق مصادره أن إدارة الترجي الرياضي التونسي أبدت تفهّمها الكامل لقرار اللاعب مؤكدة دعمها المطلق له في هذه المرحلة الصعبة من حياته.وقد أشادت بما قدّمه من مجهودات ونجاحات منذ تقمّصه أزياء الدم والذهب.