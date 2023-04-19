عماد الحمامي: الغنوشي يستحق الايقاف وما ثمة حتى واحد على راسو ريشة

قال الاربعاء 19 افريل، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي ان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يستحق الايقاف وما ثمة حتى واح على راسو ريشة.واضاف الحمامي بأن الغنوشي تحدث عن الرجم بالحجارة ووصف المساندين ل25 جويلية بالارهابيين وتحدث عن الحرب الاهلية واعتبر ان هذه التصريحات تدخل تحت طائلة القانون.وقال الحمامي "كلام راشد الغنوشي يدخل تحت طائلة القانون وعلى القضاء اخذ مجراه مجددا تأكيده على ان الغنوشي يستحق الايقاف.