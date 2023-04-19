Babnet

عماد الحمامي: الغنوشي يستحق الايقاف وما ثمة حتى واحد على راسو ريشة

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 15:36 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الاربعاء 19 افريل، القيادي السابق بحركة النهضة عماد الحمامي ان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يستحق الايقاف وما ثمة حتى واح على راسو ريشة.

واضاف الحمامي بأن الغنوشي تحدث عن الرجم بالحجارة ووصف المساندين ل25 جويلية بالارهابيين وتحدث عن الحرب الاهلية واعتبر ان هذه التصريحات تدخل تحت طائلة القانون.

وقال الحمامي "كلام راشد الغنوشي يدخل تحت طائلة القانون وعلى القضاء اخذ مجراه مجددا تأكيده على ان الغنوشي يستحق الايقاف.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265255


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:00 12:25 05:41 04:08
Babnet
21°
 Babnet24° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1225°-1523°-1523°-1324°-15
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    