تنفيذا لوصيّة والدته: مواطن يهب عقارا لاستغلاله كمؤسسة لرعاية كبار السن في رواد

تلقّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ هبة تمثّلت في عقّار لاستغلاله كمؤسسة لرعاية كبار السن بمنطقة رواد من ولاية سليانة.وتتمثّل هذه الهبة القيّمة في عقّار أحاله حسونة بن عبد الملك للوزارة تنفيذا لوصيّة والدته الواهبة آمنة بن عطيّة التي عرفت بكرمها وسخائها في مجال الأعمال الخيريّة، حيث كانت الفقيدة تشتغل في عديد الميادين منها الفلاحيّة والأنشطة الجمعياتيّة وعرفت بالأعمال التطوّعيّة ذات الصبغة الخيريّة والانسانيّة بجهة سليانة.ويجري استكمال بناء مؤسسة "المرحومة آمنة بن عطيّة لرعاية المسنين" بسليانة طبقا للمواصفات الفنيّة العالميّة المستوجب توفّرها في مؤسسات الرعاية بكلفة تناهز 13 مليون دينار موزّعة بين قيمة الأرض 6 مليون دينار وتكلفة البناء 7 مليون دينار.وقد تجاوزت نسبة تنفيذ أشغال البناء 80 %.وتستعدّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ للانطلاق فور انتهاء الأشغال في تجهيز المؤسسة تمهيدا لافتتاح نشاطها الفعليّ في أفضل الآجال.وتبلغ طاقة استيعاب هذه المؤسسة 96 سريرا، وتقدّر مساحتها الجمليّة ب 2931 متر مربع.، وتضم المؤسسة 56 غرفة منها 40 غرفة مزدوجة و16 غرفة فردية موزعة على أربعة أجنحة بطاقة استيعاب 24 مسن بكل جناح، إلى جانب الفضاء الإداري والجناح الاجتماعي وقاعة طعام ووحدات العيش والعناية.