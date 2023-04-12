حمة الهمامي: 'النيابة لا تتحرّك إلاّ إذا حُرّكت.. والمؤسسة القضائية دُمّرت'

واعتبر الهمامي ضيف اذاعة شمس اليوم الاربعاء 12 افريل 2023، ان المؤسسة القضائية قد دمرت من خلال ضرب المجلس الاعلى للقضاء وعزل قضاة بسبب مواقف، الى جانب تحويل القضاء من سلطة الى وظيفة خاضعة لتحكم رئيس الجمهورية قيس سعيد.وشدد الهمامي على ان القضاء لا يمكنه ان يكون ناجزا في ظل خضوعه لسلطة رئيس الدولة، مشددا على ضرورة رفض القضاة للعمل بالمرسوم 54 الذي وضع لسجن الناس من اجل ارائهم في عقوبات تصل الى السجن 10 سنوات بسبب معلومة زائفة.